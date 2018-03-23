live
Aнонси
Спецрепортаж
Спецрепортаж "Кортеж" Дивіться 23.03.18, о 21:30
23 марта, пятница
Комунальна реформа
Комунальна реформа
24 марта, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
24 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 23 марта, 2018, 20:35 Мир
В Латвии подтвердили намерение выдворить российских дипломатов

В знак солидарности с другими странами Евросоюза Латвия примет решение о выдворении из страны сотрудников российских спецслужб, действующих под дипломатическим прикрытием.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич, сообщает портал национального телерадиовещания LSM.lv.

«В знак солидарности с другими странами Евросоюза Латвия примет решение о выдворении из страны сотрудников российских спецслужб, действующих под дипломатическим прикрытием», – сказал Ринкевич.

При этом глава МИД отметил, что Латвия не будет отзывать своего посла из России, и посол Марис Риекстиньш продолжит работу в Москве.

Ранее сообщалось, что Латвия категорически осуждает атаку в Солсбери, о чем заявил премьер Латвии Марис Кучинскис на заседании Евросовета. «Латвия солидарна с Великобританией в этом вызове нашей общей безопасности и готова оказать Великобритании поддержку и в двустороннем порядке, и в рамках ЕС, НАТО и ООН. Латвия настаивает, что тому, кто спланировал и провел это нападение на территории стран НАТО, стоит дать адекватный и сильный ответ», – заявил Кучинскис.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение отозвать посла Евросоюза из России в знак солидарности с Великобританией, которая уверена, что Россия ответственна за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом, что расценивается как агрессия против Соединенного Королевства как государства.
Латвиямеждународные отношения
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-23 21:04 :31