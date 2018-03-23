В Харькове полицейского отправили в СИЗО за сотрудничество со спецслужбами России

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения для капитана полиции, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России.

Об этом сообщает в Facebook ОО «Антикоррупционный блок участников АТО».

По версии следствия, его российские спецслужбы завербовали еще в 2014 году. Он собирал данные об украинских военных и общественных деятелей и передавал своим «работодателям».

Изучив доказательства, суд поддержал позицию правоохранительных органов и взял полицейского под стражу на 60 суток без возможности внесения залога. Его родственницу также поместили под стражу, но с возможностью внести залог.

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