пятница, 23 марта, 2018, 17:20 События
В Харькове полицейского отправили в СИЗО за сотрудничество со спецслужбами России
Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения для капитана полиции, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России.
Об этом сообщает в Facebook ОО «Антикоррупционный блок участников АТО».
По версии следствия, его российские спецслужбы завербовали еще в 2014 году. Он собирал данные об украинских военных и общественных деятелей и передавал своим «работодателям».
Изучив доказательства, суд поддержал позицию правоохранительных органов и взял полицейского под стражу на 60 суток без возможности внесения залога. Его родственницу также поместили под стражу, но с возможностью внести залог.
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