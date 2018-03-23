В Бориславе завершена регистрация врачей в медицинской электронной системе E-HEALTH

Бориславской центральной городской больницей продолжается внедрение медицинских реформ.

Об этом ИА ZIK сообщили в Бориславском городском совете.

Как сообщил главный врач ЦГБ Виталий Головчак, кроме продолжения ремонтов в терапии, уже готов проект решения, который будет рассматриваться на 47 сессии Бориславского городского совета, о переводе больницы в статус коммунального некоммерческого предприятия, а также завершена регистрация врачей в медицинской электронной системе E-HEALTH.

В системе уже есть главный врач ЦГБ г. Борислава и 28 врачей (из 28) ЦГБ г. Борислава, которые предоставляют первичную медицинскую помощь. Также им всем произвели электронную цифровую подпись для работы в E-HEALTH.

С 1 апреля начнется процесс заключения договоров между врачами ПТД и пациентами, следовательно жителям г. Борислав, пгт Сходница и окрестных населенных пунктов, которые изъявили желание получать ПМД в ЦГБ г. Борислава уже было роздано 20 тыс. анкет для самостоятельного заполнения и последующей регистрации в медицинской электронной системе E-HEALTH.

Для начала реализации этой программы необходимо было обеспечить ЦГБ техническими средствами. Следовательно, городской совет в очередной раз финансово поддержал медицину города, чтобы центральная городская больница шла в ногу со временем в вопросе внедрения медицинской реформы. Так, за счет средств городского бюджета было приобретено оргтехнику (ноутбук ASUS A541N (3 шт.), МФУ Canon MF231 (2 шт.), МФУ HP m130a (1 шт.)) на общую сумму 40 тыс. грн для обеспечения заполнения деклараций о выборе врача для оказания ПМП. Также было произведено подключение к сети Интернет и составлен график заполнения гражданами вместе с уполномоченным лицом декларации о выборе врача для оказания ПМП и внесении его в медицинскую электронную систему. Именно поэтому еженедельно проводятся практические семинары с медицинским персоналом отделения ПМСП ЦГБ г. Борислава.

На прошлой неделе, пока только в тестовом режиме, была проведена 185 регистрация деклараций о выборе врача для оказания первичной помощи.

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