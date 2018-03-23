live
Aнонси
Комунальна реформа
Комунальна реформа
24 марта, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
24 марта, суббота
Джокери. Хто фінансує Радикальну партію? Гаряча прем’єра на телеканалі ZIK 24 березня о 22:00
Джокери. Хто фінансує Радикальну партію? Гаряча прем’єра на телеканалі ZIK 24 березня о 22:00
24 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 23 марта, 2018, 23:20 Общество
Уже через неделю украинцы смогут подписать декларации с врачом, которого выбрали. Разъяснения

С 2 апреля 2018 года украинцы начнут подписывать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. С собой необходимо будет принести паспорт, идентификационный код и иметь при себе мобильный телефон.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Декларация с врачом будет подписываться в его кабинете, потому что заполнить данные дома не получится, ведь информацию о пациенте будут вносить в специальную базу. Ключ к ней будет иметь только медик. Вся процедура займет не больше двадцати минут.

«Все данные будут проходить через специальную систему и попадать в Министерство здравоохранения. Там они будут регистрироваться и потом только будет распечатана декларация», – рассказала семейный врач Нина Коваль.

Именно через систиму «E-Health» будет осуществляться регистрация пациентов. Она начала работать в тестовом режиме еще осенью и некоторые украинцы уже успели заключить соглашения с медиками. Если же по состоянию на 2 апреля у ребенка не будет паспорта, то декларацию за него будут подписывать родители. Не стоит волноваться и тем, кто прописан в одном городе, а фактически живет в другом. Они тоже смогут выбрать своего врача.

«На общих основаниях можно прийти и подписать декларацию, указав тот адрес проживания, где вы живете на данный момент. То есть фактического места проживания, а не прописки», – прокомментировал заместитель Министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

В сельских больницах или учреждениях с ненадлежащим техническим обеспечением – декларацию будут подписывать по другому принципу.

«В некоторых учреждениях будут организованы кабинеты для подписания деклараций, где регистратор будет принимать пациента, вносить эту информацию в систему, а врач уже после приема будет идти туда со своей электронной подписью, чтобы подписать эту декларацию», – отметил координатор по внедрению Роман Михайленко.

Конечной даты завершения подписания декларации нет. В министерстве говорят, успеют все. Однако и затягивать с заключением договоров не стоит. Ведь каждый специалист имеет лимит пациентов: терапевт – 2000 человек, семейный врач – 1800 человек, педиатр – 900 человек. За каждого пациента, в среднем, государство будет платить 370 гривен.

 
медицинская реформаПервые о главном.Вечер
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-24 01:19 :36