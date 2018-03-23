Уже через неделю украинцы смогут подписать декларации с врачом, которого выбрали. Разъяснения

С 2 апреля 2018 года украинцы начнут подписывать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. С собой необходимо будет принести паспорт, идентификационный код и иметь при себе мобильный телефон.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Декларация с врачом будет подписываться в его кабинете, потому что заполнить данные дома не получится, ведь информацию о пациенте будут вносить в специальную базу. Ключ к ней будет иметь только медик. Вся процедура займет не больше двадцати минут.

«Все данные будут проходить через специальную систему и попадать в Министерство здравоохранения. Там они будут регистрироваться и потом только будет распечатана декларация», – рассказала семейный врач Нина Коваль.

Именно через систиму «E-Health» будет осуществляться регистрация пациентов. Она начала работать в тестовом режиме еще осенью и некоторые украинцы уже успели заключить соглашения с медиками. Если же по состоянию на 2 апреля у ребенка не будет паспорта, то декларацию за него будут подписывать родители. Не стоит волноваться и тем, кто прописан в одном городе, а фактически живет в другом. Они тоже смогут выбрать своего врача.

«На общих основаниях можно прийти и подписать декларацию, указав тот адрес проживания, где вы живете на данный момент. То есть фактического места проживания, а не прописки», – прокомментировал заместитель Министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

В сельских больницах или учреждениях с ненадлежащим техническим обеспечением – декларацию будут подписывать по другому принципу.

«В некоторых учреждениях будут организованы кабинеты для подписания деклараций, где регистратор будет принимать пациента, вносить эту информацию в систему, а врач уже после приема будет идти туда со своей электронной подписью, чтобы подписать эту декларацию», – отметил координатор по внедрению Роман Михайленко.

Конечной даты завершения подписания декларации нет. В министерстве говорят, успеют все. Однако и затягивать с заключением договоров не стоит. Ведь каждый специалист имеет лимит пациентов: терапевт – 2000 человек, семейный врач – 1800 человек, педиатр – 900 человек. За каждого пациента, в среднем, государство будет платить 370 гривен.

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