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пятница, 23 марта, 2018, 23:45 Политика
Украину не примут в НАТО, пока не решится вопрос Крыма, – журналист-международник

Те политики, которые будут заявлять, что пойдут на парламентские или президентские выборы с программой вступления Украины в НАТО, просто являются лжецами, потому что не смогут этого сделать.

Об этом заявил журналист-международник Иван Яковина в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Действительно, есть движение Украины по приближению к стандартам НАТО, но другой вопрос, что пока что никакой реальной перспективы вступления в Нато у Украины нет. Дело в том, что НАТО не принимает страны с нерешенными территориальными конфликтами», – пояснил Яковина.

А потому пока не будет решен вопрос Крыма, добавляет журналист, разговоры о вступлении в НАТО – это пустые разговоры.

«Спекуляции на тему вступления в НАТО – ничто иное, как популизм, ведь этого пока сделать невозможно. Вместо этого нужно заниматься реальными проблемами, а именно решения территориальных споров и вопросы Крыма», – подчеркнул журналист.

Сейчас же решение вопроса аннексии полуострова является непопулярной и сложной темой для предвыборных кампаний, а поэтому популисты избегают ее, сразу же делая громкие заявления о НАТО.

«Те политики, которые будут заявлять, что пойдут на парламентские или президентские выборы с программой вступления Украины в НАТО, просто являются лжецами, потому что не смогут этого сделать», – констатировал Иван Яковина.
оккупированный Крыманнексированный КрымПервые о главном. КомментарииИван ЯковинаУкраина - НАТО
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