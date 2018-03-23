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пятница, 23 марта, 2018, 11:20 Общество
Украинцам напоминают о переходе на летнее время в эти выходные

В ночь с субботы на воскресенье, 25 марта, Украина перейдет на летнее время.

Так, стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед, – сообщает expert.ua.

Стоит отметить, что переход на летнее время осуществляется ежегодно в последнее воскресенье марта, а на зимнее – когда часы переводят на час назад – в последнее воскресенье октября.

По мнению медиков, перевод часов на летнее время может негативно влиять на здоровье. В частности, изменение биологических ритмов вызывает сбои в работе организма. В первую очередь, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях: возрастает риск инсульта.

Кроме того, исследования показали, что именно в дни перехода на летнее время примерно на 10% возрастал риск смертности в результате ДТП.

В то же время переход на летнее время используется в почти 70 странах мира, включая почти все страны Европы, для рационального использования электроэнергии.
летнее время
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2018-03-23 12:18 :05