Украинско-французский фильм с Жаном Рено уже отснят на 70%, – режиссер

22 марта в столичном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялась пресс-конференция с представителями французско-украинского проекта «Последний шаг». Главную роль в международном проекте исполняет всемирно известный актер Жан Рено.

Об этом ИА ZIK сообщили сегодня в пресс-службе Госкино.

Кинолента «Последний шаг» стала творческой кооперации двух европейских стран – Франции и Украины при поддержке Госкино. В главных ролях задействованы актеры мирового уровня – Жан Рено («Леон»), Сара Линд («Вольфкоп»), Джо Андерсон («Сумерки»), Дэвид Гяси («Интерстеллар»), Игорь Цишкевич («Несокрушимая»).

Сценарист и режиссер фильма – Фредерик Петижан, известный по авторству романа трилогии «Fantasy les Dolce». Основной локацией фильма были выбраны украинские Карпаты, визуализация остального рассказа перенесена в Киев.

«На сегодня мы отсняли уже около 70% фильма. Я очень рад, что нашел в Украине нужные мне локации, такие, которые я себе представлял во время написания сценария. А еще мне посчастливилось работать с командой настоящих профессионалов», – заявил Петижан.

Исполнитель главной роли Жан Рено рассказал, что ему очень понравилось сниматься в этом фильме, и подчеркнул, что старался быть максимально убедительным в своей роли: «Украинцы были чрезвычайно добры к нам, и я действительно чувствовал себя счастливым. Я надеюсь, что мы сможем найти здесь еще какие-то новые проекты, ведь страна и люди очень открытые».

Один из продюсеров фильма Олег Герман подчеркнул, что съемки «Последнего шага» – это очень важный этап для развития украинского кино и производства кино мирового уровня в Украине. По его словам, французские представители съемочной группы за месяц съемок смогли «почувствовать Украину».

Продюсер картины с французской стороны Флоранс Моос сообщила, что прокат фильма запланирован по всему миру, а релиз ожидается во Франции в начале 2019-го года, «так как это зимний фильм».

Напоминаем, что в 2017-м году кинокомпании EAST-WEST Production (во главе с Олиасом Барко и Олегом Германом, г. Киев), EIGHT35 (под эгидой Коринн Бенишу и Флоранс Моос, г. Париж), SEVEN 52 (при поддержке Лорана Толлерона) и Lagardère Studio объявили о начале съемок киноленты. Проект фильма стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в размере 21 млн 630 тыс. гривень.

«Для нас опыт сотрудничества с кинопрофесионалами с мировыми именами очень важен. Это касается не только актера Жана Рено, а в частности, оператора Тьерри Арбогаста, который уже не впервые работает над украинским проектом. Кроме этого, хочу подчеркнуть, что это очень выгодный для Украины проект, поскольку украинских проявлений в фильме мы получим значительно больше, чем вложили средств – всего 30% от общего бюджета. Почти весь фильм будет снят в Украине, и съемочная группа в основном украинская», – отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

«Последний шаг» – это история Генри, наиболее разыскиваемого среди анонимных наемных убийц. Он наслаждается одинокой отставкой на берегу маленького отдаленного озера среди дикой природы. Девушка при смерти, после тяжелого несчастного случая на снегоходе, находит приют в его доме. Человек, который всегда убивал, впервые решает спасти жизнь... Ей безразлично, кто этот человек. Ей безразлично, кто о ней заботится. Однако он хочет знать. Он хочет понимать. Он хочет быть уверенным. Кто кого ждет?.. Кто на кого охотится?..

Съемки картины продолжаются.

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