Ученые предупреждают, что лето увеличится на 2 месяца и чем это грозит

Жаркий период в Израиле, Египте, Ливане и Турции увеличится до полугода, а сезон дождей, соответственно, сократится до двух месяцев.
Такой прогноз ученые из Университета Тель-Авива объясняют глобальным потеплением, способным повлиять на продолжительность лета, – сообщает Моя планета.
Парниковые газы – основной фактор, ответственный за климатические изменения, и он непосредственно связан с деятельностью человека. Израильские ученые, опубликовавшие свое исследование в Международном журнале климатологии, приходят к тревожным выводам: если деятельность человека будет влиять на климат такими же темпами, к середине века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу – на 50%.
Эти изменения климата могут ухудшить качество водных ресурсов, изменить сроки и интенсивность сезонных заболеваний.
Ученые считают, что предотвратить глобальное потепление уже невозможно.