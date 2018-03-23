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пятница, 23 марта, 2018, 8:50 Общество
Ученые предупреждают, что лето увеличится на 2 месяца и чем это грозит

Жаркий период в Израиле, Египте, Ливане и Турции увеличится до полугода, а сезон дождей, соответственно, сократится до двух месяцев.

Такой прогноз ученые из Университета Тель-Авива объясняют глобальным потеплением, способным повлиять на продолжительность лета, – сообщает Моя планета.

Парниковые газы – основной фактор, ответственный за климатические изменения, и он непосредственно связан с деятельностью человека. Израильские ученые, опубликовавшие свое исследование в Международном журнале климатологии, приходят к тревожным выводам: если деятельность человека будет влиять на климат такими же темпами, к середине века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу – на 50%.

Эти изменения климата могут ухудшить качество водных ресурсов, изменить сроки и интенсивность сезонных заболеваний.

Ученые считают, что предотвратить глобальное потепление уже невозможно.
ученыелетопотепление
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2018-03-23 08:52 :13