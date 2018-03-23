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пятница, 23 марта, 2018, 23:10 Экономика
Трамп подписал бюджет США с немалой помощью для Украины

Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетном финансировании США размером $1,3 трлн, который также предполагает немалую помощь Украине, несмотря на заявление, которое он сделал несколькими часами ранее о том, что наложит вето на документ.

Церемония подписания состоялась в пятницу в Белом доме, сообщает Укринформ.

Таким образом, Конгресс США и глава Белого дома избежали повторения правительственного «шатдауну», который мог наступить в очередной раз из-за отсутствия утвержденного бюджета страны на текущий финансовый год.

Как сообщал Укринформ, накануне нижняя Палата Конгресса США, а затем и Сенат одобрили законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который предполагает общий объем помощи Украине в размере 620,7 млн долл. Документ принимает выделение $420,7 млн помощи США по линии Государственного департамента, а также $200 млн – в рамках финансирования Пентагона.

Еще утром в пятницу президент США заявил, что намерен ветировать законопроект из-за недостаточного выделения средств на его инициативы.

«Я рассматриваю возможность ветировать законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год из-за того, что более 800 тыс. участников мигрантского программы DACA полностью были забыты демократами (даже не указаны в законопроекте), и из-за стены на границе, которая необходима для национальной безопасности и не полностью профинансирована», – написал Трамп в Твиттере.

Нынешний бюджетный год начался еще 1 октября 2017 года. В течение этого времени финансирование государственных учреждений США происходило по расчетам бюджета прошлого года.

 
СШАбюджетДональд ТрампУкраина
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