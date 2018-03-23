Суд разрешил Савченко на заседании сидеть за пределами стеклянной кабины

Шевченковский районный суд принял решение относительно того, чтобы разрешить народному депутату Надежде Савченко сидеть рядом со своими адвокатами на время заседания, где ей должны избрать меру пресечения.

Соответствующее решение огласил судья Евгений Сидоров, сообщает «Укринформ».

«Вопрос подлежит положительному решению... Суд постановил предоставить разрешение на пребывание Савченко за пределами стеклянной кабины рядом с защитниками на время проведения судебного заседания», – сказал Сидоров.

Прокуроры не возражали.

Сама Савченко во время рассмотрения этого вопроса в заседании также не возражала против этого, одновременно отметив, что «зачем выпускать, если сейчас опять закроют?»

Депутат одета в черный свитер с трезубцем.

Перед принятием этого решения Савченко ненадолго выводили из зала суда.

Напомним, сегодня суд должен рассмотреть избрание меры пресечения для Савченко.

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