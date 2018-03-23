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пятница, 23 марта, 2018, 20:56 Политика
Суд отказался вызывать Порошенко и Саакашвили по делу о гражданстве

Кассационный административный суд в составе Верховного суда отказал адвокатам экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в вызове в качестве свидетелей Президента Украины Петра Порошенко и самого Саакашвили в деле о лишении последнего украинского гражданства.

Соответствующее решение суд принял 23 марта на заседании по рассмотрению дела по иску Саакашвили к Порошенко о признании незаконным и отмене указа о лишении гражданства, сообщает пресс-служба партии «Рух новых сил».

Адвокаты Саакашвили подали ряд ходатайств о вызове свидетелей, в частности, членов Комиссии по гражданству при Президенте, работников ДМС, заместителя генпрокурора, и самих Порошенко и Саакашвили.

«Кассационный административный суд в составе Верховного суда отказал адвокатам в вызове в качестве свидетелей членов Комиссии при Президенте, которая оказывала и лишала Саакашвили гражданства, других важных чиновников, а также самих Порошенко и Саакашвили. В суде будут свидетельствовать лишь работники Государственной миграционной службы», – говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание состоится 13 апреля, где суд должен перейти уже к изучению доказательств.
Петр Порошенкосуд гражданствоМихаил Саакашвили
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2018-03-23 23:15 :34