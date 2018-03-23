Спикер ВР порассуждал, когда могут отменить депутатскую неприкосновенность

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что голосование за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности во втором чтении состоится этой весной.
Об этом он заявил в интервью телеканалу «Рада», сообщает «Укринформ».
«Я считаю это принципиальной позицией, и поэтому был одним из инициаторов того, чтобы в октябре прошлого года мы проголосовали за изменения к Конституции в первом чтении и законодательные инициативы о снятии депутатской неприкосновенности. Сейчас мы ждем решения Конституционного суда, которое немного затянулось... Я надеюсь, что с избранием председателя и с полноценной работой Конституционного суда мы сможем поскорее получить заключение Конституционного суда. Поэтому я рассчитываю, что второе чтение голосования о снятии депутатской неприкосновенности состоится уже этой весной, и тогда осенью мы будем иметь возможность внести уже изменения в Конституцию», – пояснил Парубий.
Напомним: 19 октября 2017 года депутаты включили в повестку дня седьмой сессии и направили в Конституционный суд для получения заключения относительно его соответствия требованиям Конституции законопроект № 7203 Президента Петра Порошенко и законопроект № 6773 авторства группы депутатов относительно ограничения неприкосновенности народных депутатов. Этими законопроектами предлагается внести изменения в статью 80 Конституции.
В дальнейшем депутаты смогут рассмотреть эти законопроекты лишь в случае положительного заключения от КС.