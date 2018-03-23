Сказочное творение весны: в Китае расцвели вишни

Люди во всем мире обычно ассоциируют цветение вишни с весной в Японии, но и в Китае эти деревья настолько очаровательны, что запросто могут стать национальным символом.

Страну затопил океан красочных цветов, который будет оставаться ярким и в апреле, пишет сайт «Какхакер».

Туристы со всего мира стараются посетить множество различных мест, чтобы полюбоваться прекрасными цветочными творениями весны.

В провинции Юньнань 7 марта начался 19-й фестиваль цветущей вишни, который продлится до 7 апреля. На нем представлено более 5000 цветущих вишен и яблонь.

Фестиваль цветения в Шанхае в этом году будет проходить с 16 марта по 15 апреля в парке Гучун. Там можно будет увидеть более 12 000 цветущих деревьев с 82 сортов.

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