live
Aнонси
Комунальна реформа
Комунальна реформа
24 марта, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
24 марта, суббота
Джокери. Хто фінансує Радикальну партію? Гаряча прем’єра на телеканалі ZIK 24 березня о 22:00
Джокери. Хто фінансує Радикальну партію? Гаряча прем’єра на телеканалі ZIK 24 березня о 22:00
24 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 23 марта, 2018, 22:14 События
Штаб АТО: перемирие сорвано боевиками, разрушено два дома и сарай

Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности относительно полного прекращения огня. От начала суток зафиксирован один обстрел.

Об этом сообщает пресс-служба АТО.

«На Донецком направлении из 120 мм минометов враг обстрелял населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации, разрушены два дачных дома и сарай», – говорится в сообщении.

На Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В штабе подчеркивают: ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками.

 
перемириештаб АТОсутки
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-23 23:14 :45