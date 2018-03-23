Штаб АТО: перемирие сорвано боевиками, разрушено два дома и сарай

Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности относительно полного прекращения огня. От начала суток зафиксирован один обстрел.

Об этом сообщает пресс-служба АТО.

«На Донецком направлении из 120 мм минометов враг обстрелял населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации, разрушены два дачных дома и сарай», – говорится в сообщении.

На Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В штабе подчеркивают: ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками.

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