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пятница, 23 марта, 2018, 11:10 Общество
Сегодня весь мир отмечает Международный день метеоролога

23 марта во всем мире празднуют День метеоролога – профессиональный праздник синоптиков.

Всемирный день метеорологии начали отмечать очень давно – в 1961 году. Его ввели, чтобы лучше ознакомить людей с деятельностью национальных гидрометеорологических служб. А также – чтобы понять, насколько значима работа синоптиков.

Начали отмечать этот день благодаря Всемирной метеорологической организации (ВМО). Ее основали как компетентный орган ООН по вопросам наблюдения за состоянием атмосферы Земли и ее взаимодействия с океанами.

Туда вошло 191 государство. Украину там представляет Украинский Гидрометцентр.

ВМО изучает погоду, климат и воду, потому что опасности от них составляют почти 90% от общего числа природных катаклизмов.

Усилиями своих членов ВМО обеспечивает прогнозы и ранние предупреждения о подобной опасности, чтобы предотвращать и смягчать последствия от бедствий, спасать жизни людей, а также уменьшить масштабы ущерба имуществу и окружающей среде благодаря более эффективному управлению рисками.
погодапраздниксиноптикметеорология
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2018-03-23 12:18 :09