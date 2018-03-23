Сегодня весь мир отмечает Международный день метеоролога

23 марта во всем мире празднуют День метеоролога – профессиональный праздник синоптиков.
Всемирный день метеорологии начали отмечать очень давно – в 1961 году. Его ввели, чтобы лучше ознакомить людей с деятельностью национальных гидрометеорологических служб. А также – чтобы понять, насколько значима работа синоптиков.
Начали отмечать этот день благодаря Всемирной метеорологической организации (ВМО). Ее основали как компетентный орган ООН по вопросам наблюдения за состоянием атмосферы Земли и ее взаимодействия с океанами.
Туда вошло 191 государство. Украину там представляет Украинский Гидрометцентр.
ВМО изучает погоду, климат и воду, потому что опасности от них составляют почти 90% от общего числа природных катаклизмов.
Усилиями своих членов ВМО обеспечивает прогнозы и ранние предупреждения о подобной опасности, чтобы предотвращать и смягчать последствия от бедствий, спасать жизни людей, а также уменьшить масштабы ущерба имуществу и окружающей среде благодаря более эффективному управлению рисками.