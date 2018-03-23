Сегодня депутаты ВР рассмотрят законопроект о высшем образовании

Верховная Рада в пятницу, 23 марта, планирует рассмотреть правительственный законопроект «О внесении изменений в статью 44 Закона Украины «О высшем образовании» № 5023.

Об этом говорится в повестке дня Рады, опубликованном на сайте парламента.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.

После этого народные депутаты должны рассмотреть проект постановления №7418 «О внесении изменений к Постановления Верховной Рады Украины «Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений» относительно увеличения размера именных стипендий Верховной Рады Украины».

Так, предлагается установить для студентов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню «младший специалист» или «бакалавр», стипендию в размере 2130 грн в месяц, а для студентов высших учебных заведений III–IV уровня аккредитации, научных учреждений, которые обучаются по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр», «специалист» или «магистр» – 2720 грн в месяц.

Далее Рада перейдет к рассмотрению в первом чтении правительственного законопроекта №5023 «О внесении изменения в статью 44 Закона Украины «О высшем образовании». Предполагается, что принятие законопроекта даст возможность детям, лишенным родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.

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