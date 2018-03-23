live
Aнонси
Комунальна реформа
Комунальна реформа
24 марта, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
24 марта, суббота
Джокери. Хто фінансує Радикальну партію? Гаряча прем’єра на телеканалі ZIK 24 березня о 22:00
Джокери. Хто фінансує Радикальну партію? Гаряча прем’єра на телеканалі ZIK 24 березня о 22:00
24 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 23 марта, 2018, 22:36 События
СБУ совместно с ГПУ разоблачили офис прокремлевских хакеров в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров.

Злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые «бот-фермы» для проведения специальных информационных операций против нашей страны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывало кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений», – говорится в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые «бот-фермы» для проведения специальных информационных операций против нашей страны.

«Во время обысков в офисе и по местам жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более пятидесяти тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках», – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

 
ГПУСБУРоссияхакеры
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-23 23:14 :42