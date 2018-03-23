СБУ совместно с ГПУ разоблачили офис прокремлевских хакеров в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров.

Злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые «бот-фермы» для проведения специальных информационных операций против нашей страны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывало кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений», – говорится в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые «бот-фермы» для проведения специальных информационных операций против нашей страны.

«Во время обысков в офисе и по местам жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более пятидесяти тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках», – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

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