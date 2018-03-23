СБУ сорвала поставку изделий для оснащения ВМФ России

На Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали операцию российских спецслужб по вывозу товаров военного назначения для нужд вооруженных сил Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Контрразведчики спецслужбы установили, что в условиях введенных Украиной антироссийских санкций, спецслужбы РФ и представители российских военно-промышленных компаний пытались организовать из Украины канал поставок изделий, необходимых для обеспечения военно-морского флота России», – говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники разработали механизм поставок товаров через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран. Затем изготовленную специализированным запорожским предприятием военную продукцию планировали поставлять в страны-агрессора. Заказчиками махинации были российские структуры, специализирующиеся на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в частности, базирующихся на временно аннексированной территории АР Крым.
Во время обысков на предприятии изъята документация и партию товаров военного назначения, которую вскоре планировалось транзитом доставить в Россию.
В рамках открытого уголовного производства по ст. 111 и 333 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.