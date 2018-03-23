Савченко будут держать под стражей до 20 мая без возможности внесения залога

Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

Такое решение озвучил председательствующий судья в пятницу Евгений Сидоров, пишет «Украинская правда».

В начале заседания прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник зачитал ходатайство о взятии Савченко под стражу.

На протяжении более 30 минут он озвучивал то, что в последние дни говорил генпрокурор Юрий Луценко – о заговоре Савченко с руководителем центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и главарем боевиков Александром Захарченко, о покупке оружия в ОРДЛО и подготовке терактов в центре Киева с целью свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Прокурор добавил, что Савченко планировала покушения на высших руководителей государства, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.

По словам прокурора, по тем статьям, которые инкриминируют Савченко, ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Банник отметил, что находясь на свободе, Савченко сможет уничтожать доказательства преступлений, может воздействовать на свидетелей, может нести опасность, поскольку «владеет наградным огнестрельным оружием и боеприпасами к нему», может сбежать за пределы страны, чтобы скрыться от следствия, а также может совершать преступления.

Он также подчеркнул, что лиц, подозреваемых по таким статьям, нельзя отпустить под личное обязательство или на поруки.

После этого адвокат Савченко Виктор Чевгуз подчеркнул, что «ДНР» и «ЛНР» не признаны в Украине террористическими организациями. Также он заявил, что у прокуратуры нет никаких доказательств подготовки Савченко террористического акта.

Адвокат заявил, что обвинение необоснованно связывает дело перевозки оружия Рубаном и дело о «подготовке теракта Савченко».

По его словам, у прокуратуры также нет документов, подтверждающих предоставление согласия на слежку за Савченко и ее прослушивания.

Другой адвокат отметил, что тяжесть обвинения в отношении Савченко не может быть аргументом того, что ее надо арестовать на 60 суток.

Все три адвокаты подчеркнули, что дело против Савченко является политически мотивированным и нардеп не будет никуда бежать, поскольку является офицером украинской армии.

Савченко после выступлений адвокатов назвала «бредом» доказательства, которые были представлены ГПУ, и заявила, что не призвала украинцев к восстанию, а только до «критического мышления».

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