Савченко – элемент гибридной войны, который Россия разыгрывает еще с 2014 года, – Лапин

Если видеоматериалы, которые обнародовала ГПУ, действительно были собраны санкционировано, к ним не будет никаких возражений. Ведь очевидно, что за самой Савченко не следили – она просто попала в кадр. Основное же наблюдение велось за Рубаном, который не является народным депутатом Украины, поэтому и не произошло никаких нарушений законодательства.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Игорь Лапин.

По его словам, видео, которое вчера Генпрокурор Юрий Луценко транслировал в ВР на доказательства вины Надежды Савченко, не стало решающими в голосовании Лапина против депутата.

«У меня была возможность узнавать о моментах, касающихся этого обвинения, из других источников. К тому же, за это нужно было голосовать и по мнению бойцов батальона «Айдар». Они считают, что человеку, который еще вчера воевал, как минимум, нужно предоставить право защищать себя в суде», – отметил Лапин.

Поэтому он подчеркнул: чтобы не ошибиться в голосовании, провел целый «комплекс мероприятий», в том числе общался с самим Юрием Луценко и руководством СБУ.

«Думаю, что я сделал все правильно», – подчеркнул депутат.

Он заметил: если человек совершил геройский поступок в 2014 году, это не дает ему индульгенцию на все дальнейшие действия».

«Сейчас есть расследование и сбор доказательств. Если же эти видеофайлы были сделаны санкционировано и после заявления ребят из спецназа, как уверял Луценко, если видеосъемка проводилась в рамках уголовного производства, не будет ни одного возражения», – подчеркнул Лапин.

К тому же, он заметил: Рубан не является народным депутатом, а Савченко «попала в кадр», выражая свою позицию.

«Никто не говорит, что следили за Савченко, слежка велась за Рубаном. Все сошлось. Если же Савченко там засветилась, это уже вопрос его личной ответственности», – заявил Лапин.

Ведь он убежден: из видео видно, что за Савченко не осуществлялось слежение. Поэтому, по его мнению, там не было никаких нарушений законодательства.

«Я имею большие сомнения относительно вербовки Савченко, и не имею сомнений, что это была информационно-пропагандистская бомба, заложенная в наше общество. Возможно, ею сыграли «в темную». Вы часто видели наших граждан, которых судят в России, в майках с трезубцами и с речами? Поэтому, думаю, что здесь присутствует один из элементов гибридной войны, который Россия начала еще в 2014-2015 годах, воспользовавшись случаем, когда Савченко попала в плен», – предположил Игорь Лапин.

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