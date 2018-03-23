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пятница, 23 марта, 2018, 13:49 Экономика
С 25 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени

ПАО «Укрзализныця» напоминает пассажирам, что 25 марта в Украине произойдет переход на летнее время. Отправление и прибытие поездов на билетах указывается уже с учетом этого перехода.

В связи с переходом на летнее время 25 марта 2018 года в 3-м часу по киевскому времени стрелки часов будут переведены на 1 час вперед.

В билетах на поезда формирования ОАО «Укрзализныця» указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, запланировавшим поездки на этот выходной, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 26 марта стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов.

Все изменения были заблаговременно внесены и согласованы с администрациями соседних стран.

Как известно, переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

С графиком движения пассажирских поездов можно ознакомиться на официальном сайте ПАО «Укрзализныця».
поездаУкрзализныця
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2018-03-23 15:17 :36