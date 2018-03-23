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пятница, 23 марта, 2018, 21:31 Общество
Ryanair в августе получит новые Boeing для украинских рейсов

Авиакомпания Ryanair в августе получит новые самолеты Boeing для выполнения рейсов из Украины, которые стартуют в октябре 2018 года.

Об этом во время пресс-конференции относительно запада авиакомпании Ryanair в Украину рассказал исполнительный директор (CEO) авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, сообщает Укринформ.

«У нас средний возраст самолетов около 5 лет. А сейчас мы закупаем у Boeing как раз под Украину новые самолеты, они приедут где-то в августе. Украина будет иметь самые новые и широчайшие судна, кстати, в них будет больше места для ног», – сказал О'Лири.

Он добавил, что «с собой на борт можно взять в качестве ручной клади две сумки, вторая сумка бесплатно идет в трюм. Также на борту можно приобрести закуски, однако цены будут конкурентными».

Представители ирландского лоукост-перевозчика Ryanair 23 марта 2018 года подписали договоры о сотрудничестве с руководством аэропортов «Борисполь» и «Львов», полеты стартуют с 15 октября 2018 года.

Напомним, Международные аэропорты «Борисполь» (Киев) и «Львов» подписали договора с ирландским лоу-кост авиаперевозчиком Ryanair о начале полетов в Украину.

 
BoeingУкраинаRyanairрейсы
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