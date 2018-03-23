Руководитель «Нафтогаза» обжаловал 8-миллионный штраф

Руководитель Нафтогаза Андрей Коболев обжаловал в Подольском районном суде Киева два постановления Энергетической таможни Государственной фискальной службы о наложении на него штрафов на сумму 8,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По двум искам уже определили состав суда, а также назначена дата первого заседания – 11 апреля 2018 года.

Ранее Коболев сообщал, что Энергетическая таможня наложила на него штрафы за нарушение таможенных правил из-за отказа возглавляемой им компании оформлять и оплачивать поставки Газпрома на неподконтрольную Украине часть Донбасса.

На запрос Общественного, в Энергетической таможне объяснили, что наложили на Коболева штраф после того, как он отказался объяснить незавершенное таможенное оформление природного газа.

По словам представителей Энергетической таможни, Коболева вызвали для предоставления объяснений дважды, и он проигнорировал вызовы.

Отмечается также, что решение о наложении штрафа на руководителя Нафтогаза ни с кем не согласовывалось и было инициировано работниками таможни.

Ранее в ГФС обещали расследовать основания штрафа главе Нафтогаза Коболеву.

Напомним, 1 марта Андрей Коболев сообщил, что Государственная фискальная служба оштрафовала его на сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил. В тексте постановления говорится о том, что Коболев «не обеспечил возможность подачи дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопроводительных документов».

Глава Нафтогаз утверждает, что реальная причина – «отказ Нафтогаза оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО Газпром контрабандно поставляла на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.