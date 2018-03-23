Россия развязала войну, чтобы Украина не вступила в НАТО, – эксперт

Россия в своих стратегических документах, в частности в военной доктрине и стратегии национальной безопасности, отметила, что приближение к ее границам инфраструктуры НАТО – это прямая угроза национальной безопасности.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам обороны и безопасности Олег Стариков в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Армия это такая структура, которую трудно быстро изменить. Сейчас Украина идет в правильном направлении к НАТО, и точная невозврата уже пройдена. Поэтому хоть мы еще не в Альянсе, но уже не с Россией», – отметил Стариков.

Однако эксперт уверен, что Россия будет делать все возможное, чтобы Украина не вступила в НАТО, чтобы структура Альянса не подошла к ее границам.

«С самого начала Россия через своих агентов делала все возможное, чтобы Украина не вступила в НАТО. Она даже развязала войну для того, чтобы Украина не смогла стать членом Альянса.

Россия в своих стратегических документах, в частности в военной доктрине и стратегии национальной безопасности, отметила, что приближение к ее границам инфраструктуры НАТО – это прямая угроза национальной безопасности», – пояснил Стариков.

И именно поэтому, чтобы Украина не вступила в НАТО, Россия окружила Украину тремя дивизиями – это южный военный округ в Крыму, конфликт на Востоке, а также угроза с севера через Беларусь.

«Таким образом они дают понять, что если Украина и в дальнейшем будет делать шаги в сторону НАТО, то давление России будет только увеличиваться. Но задача Украины является долговременной, поэтому мы должны выполнять все критерии, чтобы двигаться в сторону НАТО.

В таком случае малоинтенсивный конфликт с агрессором, который мы сейчас наблюдаем, к сожалению, будет только усиливаться», – констатировал Олег Стариков.

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