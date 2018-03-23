Работники Львовской таможни обнаружили почти 150 кг янтаря

Сегодня, 23.03.2018 года, в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Смильница - Кросценко» во время таможенного контроля микроавтобуса сотрудники таможни выявили факт незаконного перемещения янтаря.

Его пытался вывезти в Республику Польшу гражданин Украины, 37-летний житель Львовщины, полосой движения «зеленый коридор».

Об этом сообщают в пресс-службе ДФС.

На основании оценки и анализа рисков было принято решение о углубленном осмотре транспортного средства в специально оборудованном боксе. Там, за обшивкой салона автомобиля (двойной потолок) работники управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Львовской таможни нашли необработанные камни желто-коричневого цвета, округлой неправильной формы весом 148 кг.

Так, гражданин Украины совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием средств или способов, затрудняющих выявление таких товаров.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Янтарь и автомобиль изъяты. Их стоимость будет установлена дополнительно. Дело направят в суд, который и определит наказание.

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