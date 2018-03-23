Продавать запрещено: рак-мутант, который клонирует сам себя стихийно распространяется по Земле

Специалисты удивлены слишком бурным размножением рака, которому не нужна пара для оплодотворения икры. Существо в результате мутации научилось себя клонировать, притом делает это с необычайной скоростью: за три месяца выходит около трехсот новых особей.

Об этом сообщает УКРОП.

Двадцать пять лет назад два разных вида рака спарились и получилось уникальное потомство. Стоит отметить, что одно существо-прародитель получило мутацию половой клетки. Новый вид, названный мраморным раком, моментально заполонил воды Флориды и Джорджии.

Примечательно, что ученые встречают только самок животных: они заселили всю Европу и добрались до Мадагаскара. Каждый рак самостоятельно производит яйца, в которых делятся эмбрионы и превращаются в абсолютные копии рака-матери. Все новые особи исключительно женские.

Торговать раками-мутантами запрещено как в Европе, так и в США. Ученые опасаются, что заполнение водоемов мраморными раками приведет к существенному изменению фауны.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.