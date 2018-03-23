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пятница, 23 марта, 2018, 13:27 События
Правоохранители разоблачили банду, которая подделывала украинские паспорта для пересечения границы

В Николаевской области полиция пресекла деятельность преступной группы, которая изготовляла фальшивые паспорта граждан Украины, в том числе зарубежные для незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, операцию провели прокуратура, СБУ и полиция 22 марта в Николаевской области.

По подозрению в совершении преступлений задержано 6 человек: начальника отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействию с правоохранительными органами Николаевского городского совета, бывшего сотрудника Миграционной службы, гражданина Молдовы, жителя Киевской области и двух жителей Николаевской области.

Следствием установлено, что в период с мая 2017 по март 2018 года чиновник городского совета, который имеет гражданство Украины и России, а сын его является гражданином России и военнослужащим вооруженных сил России, в сговоре с пятью жителями Киевской и Николаевской областей, один из которых является гражданином России, наладили механизм подделки паспортов граждан Украины, зарегистрированных в ОРДЛО и оккупированном Россией Крыму.

В документы преступники вносили ложные сведения об их владельцах для беспрепятственного пересечения государственной границы.

Во время обысков в Николаевской и Киевской областях в помещениях Миграционной службы и по местам жительства фигурантов дела проведено более 20 обысков.

По их результатам изъяты 75 печатей и штампов, в частности, посольств Украины в Казахстане и Молдавии, свыше 100 незаполненных бланков государственных учреждений. Также изъяты 50 тысяч долларов; 50 тысяч гривен; 252 тысяч российских рублей, 9 единиц оружия без документов, журналы регистрации лиц, не имеющих постоянного места жительства.

«Уже установлено, что указанные лица занимались преступной деятельностью около 10 лет, задокументированы около 30 эпизодов преступной деятельности», – пишет Сарган.

Задержанным лицам сообщено о подозрении по статьям 332 и 358 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
РоссияполициякриминалНиколаев
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2018-03-23 15:16 :34