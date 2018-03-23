Позади гостиницы «Жорж» во Львове построят многоуровневый паркинг

Исполнительный комитет Львовского горсовета во время сегодняшнего заседания согласовал разработку детального плана территории, ограниченной улицами Вороного, Руданского, Листа, Коперника, проспекта Шевченко и площади Мицкевича. Который, в частности, предусматривает возведение позади отеля «Жорж» многоуровневого паркинга.

Согласно решению исполкома, разрешение на разработку детального плана этой территории получило ООО «Ательер». Это предприятие, по словам директора юридического департамента Гелены Пайонкевич, ранее уже получило разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного участка площадью 0,188 га на ул. Вороного, 4.

Как отметил начальник управления архитектуры и градостроительства ЛГС Юлиан Чаплинский, о том, сколько уровней будет иметь паркинг и какое количество автомобилей сможет вместить станет известно после разработки детального плана.

«Здесь есть возможность размещения многоуровневого паркинга рампового типа возле гостиницы «Жорж». Сейчас мы в подвешенном состоянии, ведь любая инвестиционная деятельность невозможна без детального плана территории. После его разработки можно будет говорить о четких планах. Проект покажет, сколько машин он (паркинг, – авт.) сможет вместить. А главная цель – разгрузить центр от машин», – сказал главный архитектор.

Напомним, о создании парковки позади отеля «Жорж» во Львове начали говорить несколько лет назад. Парковочная площадка должна разместиться на территории бывшей спортивной площадке колледжа на ул. Вороного. Сейчас по этому адресу паркуют автомобили.

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