Пенсионная реформа Ревы превращает профессиональную армию на гастарбайтеров, – военный эксперт

Самое главное для проведения изменений в украинской армии нужно вырастить молодых командиров. Однако пенсионная реформа, которую проводит Рева, уничтожает профессиональную армию и превращает на гастарбайтеров.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил эксперт по вопросам обороны и безопасности Олег Стариков.

«Как такового статуса аспиранта в НАТО нет, но основное другое. Я выступаю за вступление в НАТО, потому что альянс это не столько военно-политический, сколько военно-политический блок.

Для этого мы должны сначала выполнить демократические и экономические требования, чтобы в нашем государстве заработала рыночная экономика. Военная составляющая – после этого. Дело в том, что НАТО – это единый замысел, экономика и мировоззрение», – отметил г-н Стариков.

По его словам, чтобы вступить в НАТО, надо изменить структуру армии, менталитет и мировоззрение.

«Имею друга, капитана 1-го ранга, в США. Когда его спрашивал, как со стороны выглядит украинская и российская армия, то он ответил, что видит как воюет большая и малая советские армии. Что это означает? Если брать идеологию, то стандарты НАТО предусматривают единое управление боевыми операциям. А переход вооружения не требуется.

Конечно, лучше воевать оружием 4-5 поколения, чем 3+, которое начали поставлять в нашу армию. За эти 26 лет мы совсем не делали перевооружение армии. Кстати, Россия в процессе перевооружения утилизирует старое советское вооружение на Донбассе», – рассказал гость программы.

Однако, по мнению эксперта, самое главное для проведения изменений нужно вырастить молодых командиров.

«Мы – государство, которое воюет. Командиры воюют 4 года и прошли через зону боевых действий, но многие из них начали увольняться. Почему? Они не видят возможности карьерного роста и на гражданке эта пенсионная реформа, которую проводит Рева, полностью уничтожает профессиональную армию и делает ее армией гастарбайтеров. То есть нет значения, какое они имеют звание – они будут получать одинаковую пенсию», – констатировал Олег Стариков.

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