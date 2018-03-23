Отравление Скрипаля: в больницу доставили второго полицейского, который расследовал дело

В Великобритании доставили в больницу второго полицейского, который занимался расследованием отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом сообщает The Telegraph.
Его лечат в амбулаторных условиях в районной больнице в Солсбери, где Сергей и Юлия находятся в критическом состоянии. У полицейского имеются незначительные симптомы отравления, в том числе раздражение кожи.
Эта информация появилась тогда, когда временный руководитель полиции графства Уилтшир признал, что дезактивация главных мест, связанных с нападением, от наличия остатков химического вещества еще не началось.
У констебля появились незначительные симптомы, включая раздражение кожи, и он получает лечение в амбулаторных условиях в районной больнице в Солсбери, где полковник Скрипаль и его дочь находятся в критическом состоянии.
Перевод И.Филипива для IA ZIK.