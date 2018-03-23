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пятница, 23 марта, 2018, 0:10 Мир
Отравление Скрипаля: в больницу доставили второго полицейского, который расследовал дело

В Великобритании доставили в больницу второго полицейского, который занимался расследованием отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает The Telegraph.

Police Sergeant Nick Bailey

Его лечат в амбулаторных условиях в районной больнице в Солсбери, где Сергей и Юлия находятся в критическом состоянии. У полицейского имеются незначительные симптомы отравления, в том числе раздражение кожи.

Salisbury police officers

Эта информация появилась тогда, когда временный руководитель полиции графства Уилтшир признал, что дезактивация главных мест, связанных с нападением, от наличия остатков химического вещества еще не началось.

У констебля появились незначительные симптомы, включая раздражение кожи, и он получает лечение в амбулаторных условиях в районной больнице в Солсбери, где полковник Скрипаль и его дочь находятся в критическом состоянии.

Перевод И.Филипива для IA ZIK.
Великобританиябольницаполицейскийотравление Скрипаля
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2018-03-23 02:27 :52