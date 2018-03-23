От действий Савченко выигрывают только СБУ и Президент, – Касьянов

От действий Савченко выигрывают только Служба безопасности Украины и Президент. Потому что у них теперь появляется инструмент для закручивания гаек.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорил блогер Юрий Касьянов.

«Вокруг Надежды Савченко сейчас происходит театрализованное шоу. Поэтому, я думаю, что всем его участникам нужна психиатрическая помощь, в первую очередь его заказчикам – Президенту и власти. Ведь, если бы Савченко сейчас, например, отправили в США, то она снова попала бы в суд или в специализированную больницу. Потому что такие люди имеют определенные очевидные психические отклонения и именно на их волне Савченко стала Героем Украины», – сказал Касьянов.

Он считает, что именно из-за особенностей характера и психики Савченко попала в плен, тогда же погибли собратья. Но на тот момент вообще не было необходимости в боевом рейде. Так же Савченко вела себя в российской тюрьме и, скорее всего, спецслужбы увидели особенности ее характера и решили вернуть в Украину, чтобы увидеть, что из этого получится.

«Мы видели, как вся страна в едином порыве способствовала тому, чтобы Савченко освободили, как Президент Украины ее награждал и как все ее встречали и обнимали. Но именно тогда ей была нужна психиатрическая помощь. Сейчас же мы видим, как СБУ подсадила к ней определенных лиц, и к Рубану, который наверное тоже на этой войне стал не очень нормальным человеком. Таким образом произошел какой-то заговор. Но такой же заговор можно получить в любой психиатрической больнице Киева. Ведь там есть Жуковы, Наполеоны, Сталины и любые другие люди, которые точно так же будут иметь подобные идеи», – считает блогер.

Поэтому, по его словам, могло быть все что угодно и даже заговор. Но, если забрать подсадных уток из СБУ, то окажется, что ничего и не было.

«Просто двое ненормальных людей, которые привезли оружие, но не понятно, что дальше будут с ним делать. Например, они обстреляли бы Киев, уничтожили ВР и сбросили ту несчастную люстру с потолка на головы депутатов, и убили, скажем, 20 человек, а потом еще и Президента. Но система не изменится, потому что в стране нет революционных настроений. На место Порошенко придет, например, Парубий, Турчинов, а на место депутатов придут другие и ВР будет принимать такие же идиотские законы, как и раньше», – прокомментировал Касьянов.

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