Омбудсмен запланировала поездку в ОРДЛО и оккупированный Крым

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что планирует посетить оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым.

Об этом она сказала на встрече с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев по вопросам операций Джорджем Окот-Оббо и директором Бюро Европы УВКБ ООН Паскалем Моро, сообщает в пятницу официальный сайт омбудсмена.

«Планирую побывать и на оккупированных территориях Востока Украины, и в анексованому Крыму» – Люмила Денисова.

Справка IA ZIK.

Народного депутата от «Народного фронта» Людмилу Денисову 15 марта Верховная Рада назначила на должность уполномоченного по правам человека в Украине.

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