Оккупированная Луганщина осталась без водоснабжения

На Луганщине из-за аварии на водоводе приостановлена подача воды на неподконтрольную часть области.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

«Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую часть Луганщины», – говорится в сообщении.

По данным министерства, причина приостановки – аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории.

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