live
Aнонси
Комунальна реформа
Комунальна реформа
24 марта, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
24 марта, суббота
Джокери. Хто фінансує Радикальну партію? Гаряча прем’єра на телеканалі ZIK 24 березня о 22:00
Джокери. Хто фінансує Радикальну партію? Гаряча прем’єра на телеканалі ZIK 24 березня о 22:00
24 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 23 марта, 2018, 23:38 События
Оккупированная Луганщина осталась без водоснабжения

На Луганщине из-за аварии на водоводе приостановлена подача воды на неподконтрольную часть области.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

«Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую часть Луганщины», – говорится в сообщении.

По данным министерства, причина приостановки – аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории.
аварияЛуганская областьвода
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-24 01:19 :45