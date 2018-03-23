Охрану суда, где сегодня будут слушать дело Савченко ужесточили

Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции усилили охрану здания Шевченковского районного суда Киева, где сегодня должно рассматриваться избрание меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщает «Укринформ», по состоянию на 9.00 возле входа в суд находится 10 нацгвардейцев, в холле суда установлены рамки металлоискателей. Кроме того, на 1 этаже за правопорядком следят около 20 нацгвардейцев.

Почти все помещение холла занято представителями СМИ, которые ожидают прибытия до суда Савченко и начала заседания по делу депутата.

В целом ситуация возле и внутри здания спокойная.

Сейчас в суд уже прибыли мать, сестра, пресс-секретарь и адвокаты Савченко.

По словам пресс-секретаря, пока что время начала заседания неизвестно.

Сегодня утром в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала «террористический акт» в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами будет добивать выживших».

По словам Луценко, она, якобы, вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Народные депутаты исключили Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Сама Савченко, по информации СМИ, призывает украинцев к восстанию против власти и даже пронесла в Верховную Раду оружие.

16 марта в Раду поступило представление ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

22 марта Рада поддержала представление ГПУ на привлечение народного депутата Украины Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. За это решение проголосовал 291 депутат.

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