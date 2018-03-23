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пятница, 23 марта, 2018, 21:05 Экономика
НБУ в прошлом году утилизировал 749,2 миллиона изношенных банкнот на почти 50 миллиардов гривен

В 2017 году Национальный банк утилизировал 749,2 миллиона изношенных банкнот на 48,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщают «Украинские Новости» со ссылкой на НБУ.

В частности, были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты таких номиналов: 1 гривна – 83,4 млн штук на сумму 83,4 млн гривен; 2 гривны – 63 млн штук на сумму 125,9 млн гривен; 5 гривен – 77,5 млн штук на сумму 387,4 млн гривен; 10 гривен – 85,1 млн штук на сумму 850,7 млн гривен; 20 гривен – 71,7 млн штук на сумму 1 434,6 млн гривен; 50 гривен – 128,6 млн штук на сумму 6 430,9 млн гривен; 100 гривен – 129,8 млн штук на сумму 12 984,5 млн гривен; 200 гривен – 96,7 млн штук на сумму 19 335,2 млн гривен; 500 гривен – 13,4 млн штук на сумму 6 722,8 млн гривен.

Отмечается, что каждая банкнота имеет свой жизненный цикл, в течение которого она приобретает признаки изношенности.

Изъятие из обращения поврежденных и с признаками изношенности банкнот может происходить несколькими путями: при осуществлении расчетных, валютно-обменных операций с предприятиями розничной торговли, банками и другими организациями; при сдаче изношенных и поврежденных банкнот в учреждения банков и в Национальный банк; и при обработке банкнот на автоматизированных системах обработки банкнот в учреждениях банков и в Национальном банке.

Регулятор подчеркивает, что изъятые Национальным банком из обращения ветхие и поврежденные банкноты подлежат утилизации.
НБУутилизация2017банкноты
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2018-03-23 23:14 :54