Настоящий переворот в Украине произошел в 2010 году, – Мусияка

Очень многие действия власти сейчас находятся за пределами Конституции Украины, но это не означает, что необходимо уничтожать Верховную Раду. Но это не решение проблемы.

Об этом в эфире политического проекта «Прямым текстом» на телеканале ZIK говорил профессор Киево-Могилянской академии и соавтор текста Конституции Украины Виктор Мусияка.

«Настоящий переворот в нашем государстве состоялся в 2010 году, когда решением Конституционного суда было возобновлено действие Конституции Украины в редакции 1996 года. Таким образом президент смог получить могущественные полномочия. Но для рядового гражданина, этот переворот остался незамеченным вплоть до 2014 года», – сказал Мусияка.

Он рассказал, что именно всплеска недовольства гражданского общества было достаточно для того, чтобы тогдашний президент Виктор Янукович бежал из страны.

«В 2014 году после принятия диктаторских законов в Верховной Раде, я опубликовал в «Дзеркалі тижня» статью, которая называлась: «Я не вижу законных способов влияния на власть». На тот момент я уже их не видел, но не имел в виду кого-то призывать к перевороту. Однако, получилось так, что на Майдане люди показали всплеск свободы гражданского общества и этого было достаточно, чтобы сбежал Янукович, разбежалось правительство и Верховная Рада, как единственный легитимный орган, приняла соответствующие решения. Потому что есть государство и мы должны делать все, чтобы оно существовало», – прокомментировал гость студии.

Поэтому, если говорить о современности, есть очень много нелегитимно принятых законов в парламенте, что в свою очередь уменьшает легитимность власти. Но не стоит прибегать к радикальным действиям.

«Очень многие действия власти сейчас находятся за пределами Конституции Украины, но это не означает, что необходимо уничтожать купол парламента. Надежда Савченко говорила о сюрреализме, но для нее органичнее было бы сказать «по приколу», потому что, практически, так и звучали слова в ее речи для того, чтобы напугать власть. Ведь, это – не метод решения проблемы, потому что после такого переворота, нам не будет нужна и такая власть», – считает Мусияка.

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