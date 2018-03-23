На Стрыйщине местные жители помогают аистам

На Стрыйщины на помощь аистам откликнулись и взрослые и дети.

В заснеженном гнезде увидели аистов школьники из села Путника. Двое аистов прилетели и в село Лановка. А на территории Нижней Лукавице есть аж две семьи аистов, которые сидят в гнездах. Ученики местных школ прочистили от снега участки земли вблизи их пребывания, положили туда сена и обеспечили птиц кормом.

Это – лучший момент в воспитании любви к окружающей среде. Надеемся, птицы безболезненно переживут эту неделю, а люди им в этом помогут, сообщили в Стрыйской райгосадминистрации.

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