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пятница, 23 марта, 2018, 17:45 Львов
На Стрыйщине местные жители помогают аистам

На Стрыйщины на помощь аистам откликнулись и взрослые и дети.

В заснеженном гнезде увидели аистов школьники из села Путника. Двое аистов прилетели и в село Лановка. А на территории Нижней Лукавице есть аж две семьи аистов, которые сидят в гнездах. Ученики местных школ прочистили от снега участки земли вблизи их пребывания, положили туда сена и обеспечили птиц кормом.

Это – лучший момент в воспитании любви к окружающей среде. Надеемся, птицы безболезненно переживут эту неделю, а люди им в этом помогут, сообщили в Стрыйской райгосадминистрации.
Стрыйский районаисты
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2018-03-23 18:23 :07