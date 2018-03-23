На Львовщине зарегистрирован наименьший показатель заболевания туберкулезом за последние 25 лет

Сегодня, 23 марта, в парке напротив Львовской облгосадминистрации состоялся флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом – «Цвети, не болей – Остановим туберкулез!»

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Во время акции представители Благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» вручали чиновникам в сфере здравоохранения области белые ромашки, символизирующие чистые легкие и являющиеся символом борьбы с туберкулезом. Кроме этого, всем прохожим раздали буклеты, на которых основная информация об этой болезни – мифы и факты.

Фото: ZIK

Главный врач Центра легочного здоровья Любомир Рак отметил, что на Львовщине происходит снижение заболевания туберкулезом.

«Впервые за 25 лет на Львовщине заболеваемость туберкулезом упала ниже 55 человек на 100 тыс. населения. За прошлый год заболели 1356 пациентов, а в худшие годы ситуация достигала двух тысяч человек и больше. В 2017 году заболело 30 детей, а в 2016 – 41. На данный момент, заразные формы туберкулеза, которые несут угрозу окружающим, имеют 1112 человек на Львовщине. Таких показателей мы достигли благодаря правильному направлению работы, акценту на амбулаторнои этапе лечения. На стационарном находятся лишь, когда могут заразить других. Сначала мы добиваемся избавления от бацилл в течение месяца, максимум двух, а дальше пациенты находятся под контролируемым амбулаторным наблюдением», – рассказал Любомир Рак.

Также главный врач Центра легочного здоровья отметил, что об эпидемии туберкулеза можно будет забыть тогда, когда количество больных снизится до показателя, который есть в Хорватии – 10 человек на 100 тыс. населения.

В группе риска особенно критично находятся лица, которые болеют ВИЧ/СПИД, социально незащищенные группы населения, люди, которые курят и употребляют алкоголь, все, у кого снижен иммунитет.

Профилактика туберкулеза – это прежде всего здоровый образ жизни, здоровое питание, занятия спортом, отказ от употребление алкоголя, наркотиков, сигарет, и ежегодные профилактические осмотры.

Фото: ZIK

Участники акции утверждают – туберкулез излечим и его не стоит бояться. Тем более, что лечение в пределах области – бесплатное. Поэтому нужно бороться с мифом, мол туберкулезом болеют только наркоманы, бездомные и заключенные. Потому что заболеть можно абсолютно везде, где есть значительное скопление людей.

На базе Львовского регионального фтизиопульмонологического клинического лечебно-диагностического центра функционирует лаборатория III уровня, которая является одной из лучших в Украине. Благодаря современному оборудованию диагноз туберкулеза можно установить в течение 5 часов. Быстрая лабораторная диагностика позволяет значительно сократить продолжительность лечения больного.

Основными симптомами, которые позволяют заподозрить туберкулез, являются: кашель, повышенная (в частности, субфебрильная) температура, ночная потливость, ухудшение самочувствия, потеря веса без видимых причин. При обнаружении этих признаков следует провести рентгенологическое обследование или провести двукратное исследование мокроты.

Справка.

История памятной дать начата в 1993 году, когда решением Всемирной организации здравоохранения туберкулез был признан глобальной чрезвычайной ситуацией, а день открытия немецким врачом и бактериологом Робертом Кохом возбудителя туберкулеза (24 марта 1882 года) провозглашен Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

Ежедневно во всем мире около 30 тысяч человек заболевают туберкулезом и 4,5 тысяч умирают. Туберкулез – основная причина смерти для пациентов с ВИЧ (около 56%). Сейчас в Украине на учете (лечении) состоят 34 966 пациентов с туберкулезом.

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