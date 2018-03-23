На кинофестивале в Пекине Украина впервые будет представлена национальным стендом

На 8-м Международном кинофестивале в Пекине, который пройдет с 15 по 22 апреля, украинская киноиндустрия будет впервые представлена национальным стендом.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Пекинский международный кинофестиваль (Beijing International Film Festival – BJIFF) был основан в 2011 году и вырос в одну из самых масштабных и влиятельных платформ для встречи представителей как локального, так и международного киносообщества.

Киноиндустрия Китая является одной из наиболее перспективных в мире. По объему кассовых сборов она является второй после Соединенных Штатов Америки, а по прогнозам экспертов, к 2020 году станет мировым лидером. В 2017 году почти 1,6 миллиардов зрителей посетили китайские кинотеатры. Совокупные кассовые сборы в стране выросли до 8,6 миллиардов долларов, при этом доля отечественных фильмов составила почти 54 процента.

Как отметил Председатель Госкино Филипп Ильенко: «Присутствие Украины впервые на кинорынке Пекинского международного кинофестиваля является важным шагом, который будет способствовать выходу украинского кинопродукта на рынок Юго-Восточной Азии. Это важно для расширения географии международного сотрудничества украинских кинопроизводителей с иностранными профессионалами».

Работа стенда была организована благодаря совместным усилиям Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинской киноассоциации.

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