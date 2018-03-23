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пятница, 23 марта, 2018, 11:53 Регионы
На Буковине до пяти лет осудили пограничников за «крышевание» контрабанды

В Черновицкой области суд приговорил к 5 годам лишения свободы двух сотрудников Черновицкого пограничного отряда за содействие в незаконной переправке через границу табачных изделий.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что правоохранители, вступив в преступный сговор с лицом, которое объявлено в розыск и материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, неоднократно содействовали последний советами и устранением препятствий в незаконной переправке лиц через границу Украины с целью перемещения на территорию Румынии табачных изделий вне пунктов пропуска.

Под тяжестью добытых следствием доказательств, бывшие пограничники признали свою вину и активно способствовали раскрытию преступления, следовательно, наказание назначено судом на основании соглашений о признании вины, заключенных указанными лицами со стороной обвинения.
контрабандакоррупцияЧерновицкая область
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2018-03-23 12:18 :20