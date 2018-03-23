Мир не сможет стоять в стороне ареста Савченко, – Богдан Яременко

Если дело Генпрокуратуры против Савченко будет убедительным, то беспокойство Запада начнет понемногу спадать. Если же все как всегда закончится на уровне громких заявлений и обвинений, то реакция международных партнеров будет неутешительной.

Об этом отметил председатель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Очевидно, что у наших врагов, то есть в России, арест Савченко вызовет огромное восхищение и положительный эмоциональный всплеск.

Зато среди государств, которые пытаются нам всеми силами помогать, такая ситуация вызовет большое недопонимание и беспокойство. В частности и потому, что большинство из них приобщались к освобождению Надежды Савченко и чувствуют свою причастность к этому», – подчеркнул Яременко.

Следовательно, констатирует дипломат, мир не сможет стоять в стороне от ситуации вокруг Надежды Савчекно.

«В какой-то форме эти страны будут контактировать с Украиной, чтобы выяснить ситуацию. Надеюсь, что это не будут формы демаршей. Но предполагаю, что на уровне дипломатии, эта ситуация уже очень активно и всерьез обсуждается с представителями украинского правительства», – отметил Яременко.

Эксперт заключает, что для Украины важно, на сколько Генпрокуратура сможет профессионально и грамотно вести дело Надежды Савченко.

«Если это будет убедительная дело, то беспокойство Запада понемногу спадать. Если же все как всегда закончится на уровне громких заявлений и обвинений, то реакция международных партнеров будет неутешительной», – признал Богдан Яременко.

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