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пятница, 23 марта, 2018, 12:02 Общество
Министр Жданов: Паралимпийцы впервые получили за свои победы такие же награды, как олимпийцы

Для поддержки паралимпийцев в 2017 году из госбюджета выделили 20 миллионов гривен.

Об этом сегодня во время «часа правительства» в Верховной Раде Украины, которую транслирует телеканал ZIK, сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Министр подчеркнул, что Национальная сборная Украины вернулась с блестящим успехом на Паралимпийских играх и привезла 22 высокие награды – 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

Игорь Жданов сообщил, что всем спортсменам, которые стали победителями и призерами Игр были оперативно выплачены премиальные – средства спортсмены получили в день возвращения с Паралимпиады в Украину.

«Отмечу, что наши паралимпийцы впервые получили за свои победы такие же награды, как и олимпийцы», – отметил Игорь Жданов и напомнил, что соответствующее решение правительство приняло еще в 2016 году и до сих пор выплаты поэтапно увеличивались.

Министр молодежи и спорта Украины проинформировал, что паралимпийцы получили такие выплаты: за первое место – 125 тысяч долларов США, за второе место – 80 тысяч долларов, за третье место – 55 тысяч долларов. Средства выплатили по курсу НБУ, и примерно общая сумма составила 91 млн грн. Сейчас, как сообщил министр, осуществляется начисление средств тренерскому составу.

«То есть, все финансовые обязательства правительства перед паралимпийцами будут выполнены», – подчеркнул Игорь Жданов и заверил, что все необходимые для выплат средства есть.

Основным источником финансирования подготовки Национальной паралимпийской сборной в Паралимпиаде, как заметил министр Жданов, стал государственный бюджет Украины. Так, в 2017 году по бюджетной программе подготовки и участия в паралимпийских играх были предусмотрены расходы в сумме 20 миллионов гривен, из них 12 миллионов гривен – на обучение и подготовку спортсменов, 8 миллионов гривен – на приобретение спортивного инвентаря. В бюджете на 2018-й по этой программе было предусмотрено более 10 миллионов гривен.

«В целом в 2017-2018 гг. было выделено более 30 миллионов гривен на обеспечение подготовки к Паралимпийским Играм», – сообщил Игорь Жданов.
ВРУпаралимпиадачас правительства
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2018-03-23 12:17 :46