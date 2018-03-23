Москаль: Савченко вернулась из России зазомбированной или завербованной

Поведение народного депутата Надежды Савченко свидетельствует, что ее зазомбировали, или завербовали российские спецслужбы.

Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в интервью интернет-изданию «Украинская правда».

«Посмотрите, как Россия раскручивала на своих телеканалах судебный процесс по Савченко. Там масса судов по оппозиционерам, но ни один из них российское ТВ не показывает. Савченко вернулась в Украину или завербованная, или обработанная.

Пока спецслужбы не довели ее до «кондиции», до тех пор не выпустили. Я не могу это доказать и никто не докажет. Но все ее действия указывают на то, что человек пришел внести деструктив и так в деструктивно работающий парламент», – отметил председатель Закарпатской ОГА.

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