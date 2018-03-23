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пятница, 23 марта, 2018, 21:11 Спорт
Молодежная команда «Карпат» U-21 в контрольном матче выиграла у ФК «Калуш»

Заполняя игровую паузу в первенстве Украины среди команд U-21, молодежка «Карпат» сегодня, 23 марта, сыграла контрольный товарищеский поединок, в котором померилась силами с ФК «Калуш», который выступает в любительском чемпионате Ивано-Франковской области. Игра состоялась на искусственном поле стадиона «Сокол» и завершилась победой подопечных Александра Чижевского и Романа Толочко со счетом 2:1.

Результат пошуку зображень за запитом "Картинки ФК Карпати"

Сыграв вничью в последнем матче первенства Украины в Александрии (2:2), у молодых «львоа» было три выходных. Тренировки команда возобновила в среду, а сегодня сыграла контрольный спарринг, который провела в таком составе: Подковка (Ющишин, 46), Сениця, Виздрик, Саутин, Саламаха, Бусько, Рыбачук, Богач, Дима (Сластинов, 46), Войтович (Дима, 67), Заикин (Карпенко, 46). За повреждения разной степени не выходили на поде Лебедь, Толочко, Сильченко и Завинский.

В отличие от большинства поединков, которые карпатовская молодежка сыграла в текущем году, сегодня условия для игры были довольно хорошие. Поэтому обе команды в целом показали содержательный футбол, действуя на протяжении двух таймов на достаточно высоких скоростях. Однако инициативой большую часть игрового времени владели львовяне, а прикарпатцы действовали главным образом от обороны, делая ставку на быстрые контратаки.

У «зелено-белых» в первом тайме активностью выделялась связка Бусько – Войтович, которая действовала на левом фланге. Интересно, что левый защитник нашей команды Бусько был наиболее активным игроком обеих команд в передней линии. В частности, он имел две отличные возможности забить гол в ворота соперника. Однако в первом эпизоде, приняв круглого на убойной позиции после передачи Саламаты, Андрей первым касанием подстроил себе мяч под удар, а вторым выстрелил по цели, но пробил прямо в голкипера гостей. А во втором моменте, замыкая дальнюю штангу после флангового прострела справа, ему немного не хватило точности – полосатый прошел в считанных сантиметрах с внешней стороны стойки.

И счет «Карпаты» открыли именно в первой половине встречи. В середине тайма очередная фланговая атака, на этот раз по правому крылу, завершилась острой подачей в исполнении Саламаты, на которую своевременно откликнулся Заикин. Центрфорвард «зелено-белых», сыграв удачно на опережение, на какую-то долю секунды был раньше на мяче и через мгновение круглый затрепетал в сетке ворот «Калуша». 1:0 в пользу «Карпат» – при таком счете команды ушли на перерыв.

Во второй половине матча ход игры на поле не изменился – хозяева больше владели мячом, однако гости все же поймали нашу команду на контратаке. На 59-й минуте они перехватили кожаную сферу, разыграли простую комбинацию на правом фланге, откуда последовал прострел. Саламаха не успел накрыть игрока «Калуша» и тот в касание переправил круглого в сетку ворот Ющишина – 1:1.

Пропущенный гол по-хорошему разозлил карпатовцев, которые заключительные полчаса игры провели фактически не выпуская гостей с их половины поля. Снова очень активно играли фланги и в конце концов оборона прикарпатцев не выдержала давления. Очередная атака хозяев за 15 минут до финального свистка завершилась тем, что защитник «Калуша» в собственной штрафной сфолил на Диме, который в середине второго тайма вернулся на поле, заменив Войтовича и арбитр назначил пенальти. Богач с точки переиграл голкипера и сделал счет 2:1 в пользу «зелено-белых». В заключительной части матча игроки команды имели неплохие возможности увеличить свое преимущество в счете. В частности, после навеса от Димы головой должен был забивать Бусько, но сегодня отличиться точным ударом нашему левому защитнику не суждено. В итоге победа «Карпат» со счетом 2:1, а на очереди очень важный домашний поединок первенства Украины против донецкого «Шахтера».

 
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2018-03-23 23:15 :18