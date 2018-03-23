Китай испытывает беспилотные танки, которые могут быть оснащены искусственным интеллектом

Китай продолжает свою программу военной модернизации, испытывая беспилотные танки, которые могут быть оснащены искусственным интеллектом.

Государственное телевидение Китая показало, что танк Type 59 управляется пультом дистанционного управления, – сообщает Информатор.

Type 59 создан на основе советского Т-54. Такие танки массово выпускались в Китае в 1950-1980 годах.

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無人戦車(59式改) pic.twitter.com/xppqDB2VQe



— OedoSoldier (@OedoSoldier) March 15, 2018



South China Morning Post: China tests driverless tan... https://t.co/Behm8hGr9Y — NEWS UPDATE (@baztand) 22 марта 2018 г.

«Большое количество танков, подлежащих списанию, может быть преобразовано в беспилотные транспортные средства, если они оборудованы искусственным интеллектом», – говорится в сообщении китайских СМИ.

Отмечается, что беспилотные танки смогут работать на другом беспилотном оборудовании, интегрировать информацию со спутников, самолетов или подводных лодок.

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