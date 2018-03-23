Конгресс США одобрил выделение Украине $620,700 миллионов

Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон про бюджетные ассигнования на 2018 год, размером 620,700 миллионов долларов.

Об этом говорится на странице посольства Украины в США в Facebook.

Объем выделенных средств на 2018 год превышает соответствующую прошлогоднюю смету.

«Так, согласно законопроекту Пентагона, выделяется 200 млн. долл. для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн. долл. больше ассигнования 2017 года», – говорится в сообщении.

Эти средства направят на финансирование проектов американской поддержки ВСУ. Среди них – подготовка военнослужащих, предоставления военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение и разведывательная поддержка вооруженных и сил безопасности Украины.

Кроме того, Государственный департамент и причастные к нему агентства выделят Киеву 420,700 миллионов долларов. Это на 10 миллионов долларов больше за прошлогодние расходы США.

«Увеличенное финансирование направлено на усиление политики поддержки Украины по программе «Международное военное финансирование», – объясняют в посольстве.

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