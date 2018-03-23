Компания SpaceX на фоне скандала удалила свою страницу из Facebook

Компания SpaceX удалила свою официальную страницу в соцсети Facebook.
Как сообщает Reuters, основатель компании Илон Маск пообещал сделать это на фоне скандала с утечкой персональных данных, пишет Укринформ.
Присоединиться к бойкоту Facebook призвал Маска в Twitter один из пользователей.
«Удалите страницу SpaceX на Facebook?» – написал он.
Маск ответил: «Я не знал, что она там есть. Сделаем».
Напомним, после расследования американской The Washington Post и британской Guardian вокруг Facebook разгорелся грандиозный скандал. СМИ узнали, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 миллионах людей, которые имеют страницы в Facebook. Благодаря этому компания сумела в определенной степени злоупотреблять ими, чтобы помочь политикам одержать победу на выборах. В частности, речь идет о избирательную кампанию президента США Дональда Трампа и Brexit-кампанию.
Европейский парламент пригласил основателя Facebook Марка Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией.
Позже Цукерберг признал ошибки в работе соцсети и извинился перед пользователями.