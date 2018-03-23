live
Aнонси
Комунальна реформа
Комунальна реформа
24 марта, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
24 марта, суббота
Джокери. Хто фінансує Радикальну партію? Гаряча прем’єра на телеканалі ZIK 24 березня о 22:00
Джокери. Хто фінансує Радикальну партію? Гаряча прем’єра на телеканалі ZIK 24 березня о 22:00
24 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 23 марта, 2018, 22:59 Мир
Компания SpaceX на фоне скандала удалила свою страницу из Facebook

Компания SpaceX удалила свою официальную страницу в соцсети Facebook.

Как сообщает Reuters, основатель компании Илон Маск пообещал сделать это на фоне скандала с утечкой персональных данных, пишет Укринформ.

Присоединиться к бойкоту Facebook призвал Маска в Twitter один из пользователей.

«Удалите страницу SpaceX на Facebook?» – написал он.

Маск ответил: «Я не знал, что она там есть. Сделаем».

Напомним, после расследования американской The Washington Post и британской Guardian вокруг Facebook разгорелся грандиозный скандал. СМИ узнали, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 миллионах людей, которые имеют страницы в Facebook. Благодаря этому компания сумела в определенной степени злоупотреблять ими, чтобы помочь политикам одержать победу на выборах. В частности, речь идет о избирательную кампанию президента США Дональда Трампа и Brexit-кампанию.

Европейский парламент пригласил основателя Facebook Марка Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией.

Позже Цукерберг признал ошибки в работе соцсети и извинился перед пользователями.

 
FacebookSpaceXІлон Маск
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-23 23:14 :36