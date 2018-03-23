Командир батальона «Львов» устроил стрельбу по бойцам? Инцидент будет выяснять Киев

22 марта в помещении Железнодорожного отдела полиции на ул. Городоцкой, 126 в Львове произошло чрезвычайное событие. Командир батальона «Львов» с позывным «Балу» в подвальном помещении выстроил личный состав и осуществил в сторону бойцов несколько выстрелов холостыми патронами.

Об этом IA ZIK стало известно из собственных источников.

По информации от бойцов, выяснять этот инцидент во Львов едет комиссия из Киева.

Начальник ГУ Нацполиции Львовщины Валерий Середа в комментарии IA ZIK отметил, что на место происшествия выезжали работники соответствующей службы, однако инцидент пока не подтвердился.

«Информации, что кто-то там кого-то стрелял-расстреливал, нет. Обращений работников нет... Такой слух дошел. Выезжали сотрудники соответствующей службы, которые общались с работниками. Фактически, эту информацию пока никто не подтвердил», – сказал он.

В.Середа отметил, что ему не известно о том, что выяснять инцидент приедет комиссия из Киева.

«О том, что кто-то едет с Киева, такой информации нет. Я сегодня общался с представителями руководства Нацполициив Киеве – никто ничего такого мне не говорил», – сказал В.Середа.

«Дальше будем видеть: если кто-то обратится, будем разбираться», – добавил он.

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