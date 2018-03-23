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пятница, 23 марта, 2018, 21:43 Политика
Книги экс-премьера Азарова запретили в Украине

Государственный комитет телевидения и радиовещания внес в список запрещенных в Украине изданий книги экс-премьера Николая Азарова.

Соответствующий перечень опубликован на сайте Госкомтелерадио.

Так, среди прочих, в список запрещенных в Украине изданий вошли две книги экс-премьера Николая Азарова «Украина на перепутье. Записки премьер-министра» и «Уроки майдана. Украина после переворота».

Также были запрещены три книги последователя секты «Богородичный центр» Иоанна Блаженного: «Обличение Ялдаваофа», «Белая Церковь» и «Грааль богомилов и катаров».

Большинство запрещенных книг из списка посвященные войне на Донбассе, Евромайдану и «украинским колониям России» и были запрещены ранее.

Всего в списке 165 книг.

Отмечается, что указанные издания запрещены, поскольку их содержание направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

 
КнигиНиколай АзаровГосударственный комитет телевидения и радиовещания
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2018-03-23 23:15 :11