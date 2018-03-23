Франция выделит полмиллиона евро для восстановления Донбасса

Франция профинансирует восстановление школы в Красногоровке и восстановление резервуара водонасосной станции в Попасной.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Франция будет финансировать два проекта, которые проводит на Донбассе Международный комитет Красного Креста. Первый из них касается восстановления школы в Красногоровке, второй – восстановление резервуара на водонасосной станции города Попасная», – отметил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время пресс-конференции с министром иностранных дел Павлом Климкиным в Киеве.

Кроме того, он проинформировал, что Франция приняла решение об оказании финансовой помощи двум неправительственным организациям гуманитарного характера в сумме полмиллиона евро на реализацию проектов, связанных с обеспечением пищевой безопасности местного населения на Донбассе.

Как известно, 22-23 марта в Украине с рабочим визитом находится министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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