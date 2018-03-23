live
Aнонси
Валерія Лутковська, у програмі FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко 23 березня о 20:00
Валерія Лутковська, у програмі FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко 23 березня о 20:00
23 марта, пятница
Спецрепортаж
Спецрепортаж "Кортеж" Дивіться 23.03.18, о 21:30
23 марта, пятница
Комунальна реформа
Комунальна реформа
24 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 23 марта, 2018, 15:40 Мир
Франция выделит полмиллиона евро для восстановления Донбасса

Франция профинансирует восстановление школы в Красногоровке и восстановление резервуара водонасосной станции в Попасной.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Франция будет финансировать два проекта, которые проводит на Донбассе Международный комитет Красного Креста. Первый из них касается восстановления школы в Красногоровке, второй – восстановление резервуара на водонасосной станции города Попасная», – отметил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время пресс-конференции с министром иностранных дел Павлом Климкиным в Киеве.

Кроме того, он проинформировал, что Франция приняла решение об оказании финансовой помощи двум неправительственным организациям гуманитарного характера в сумме полмиллиона евро на реализацию проектов, связанных с обеспечением пищевой безопасности местного населения на Донбассе.

Как известно, 22-23 марта в Украине с рабочим визитом находится министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
ФранциядонбассденьгиЛе Дриан
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-23 18:24 :04